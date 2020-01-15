Тольяттинца подозревают в убийстве сына и соседа

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в Тольятти задержал мужчину, подозреваемого в двойном убийстве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители получили сообщение о преступлении на ул. Непорожнего в Центральном районе. По предварительной версии, во время распития спиртного 54-летний тольяттинец поссорился с сыном и соседом и напал на них с ножом. Пострадавшие скончались.

Приехавшие правоохранители застали пьяного мужчину с ножом в руках.

СУ СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").