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Преступления Происшествия

Полицейские разыскивают пострадавших от тольяттинского квартирного вора

ТОЛЬЯТТИ. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти задержали безработного 44-летнего местного жителя по подозрению в краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

10 января из дома 45-летняя жительница Комсомольского района украли два ноутбука, переносной жесткий диск и фотоаппарат.

В конце декабря 2019 г. предполагаемый злоумышленник освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу. Теперь правоохранители проверяют мужчину на причастность к другим преступлениям. Уже известно, что он может быть причастен к краже в Центральном районе.

Сотрудники полиции просят всех, кто пострадал от действий злоумышленника, обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: в Тольятти 8(8482) 93-47-02, 93-47-43, 93-47-16 или 020 (102 с мобильного).

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