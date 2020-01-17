Тольяттинца будут судить за попытку перепродать около килограмма гашиша

Прокурор Жигулевска направил в суд уголовное дело 27-летнего жителя Тольятти, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный оборот наркотиков в крупном размере"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По версии следствия, в октябре 2019 г. мужчина решил приобрести крупную партию наркотика для перепродажи наркоманам Автограда и купил в Москве 965 г гашиша за 270 тыс. рублей. Товар он повез домой на автомобиле. Машину остановили сотрудники ДПС на трассе М-5 в Жигулевске. Наркотик нашли и изъяли.