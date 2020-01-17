Тольяттинца будут судить за попытку перепродать около килограмма гашиша

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Прокурор Жигулевска направил в суд уголовное дело 27-летнего жителя Тольятти, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный оборот наркотиков в крупном размере"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.