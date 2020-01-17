Тольяттинца обвиняют в слежке за бывшей подругой

Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 137 УК РФ ("Незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии предварительного следствия, с января по февраль 2019 г. мужчина установил на автомобиль бывшей подруги без ее согласия устройство, позволяющее получить информацию о месте пребывания и передвижении, а также прослушивать разговоры в салоне автомобиля. Таким образом он нарушил положение ст. 23 Конституции РФ о праве на неприкосновенность частной жизни и личной тайны.

Через полгода девушка обнаружила устройство под капотом автомобиля после того, как начались сбои в работе сигнализации, а также проблемы с двигателем (устройство позволяло дистанционно глушить двигатель).

Обвиняемый не признал вины.

Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье.