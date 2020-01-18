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Футбол Спорт

Александр Соболев присоединился к "Крыльям Советов" на сборах

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев вылетел из Москвы в Анталью, чтобы присоединиться к своей команде, пишет "Спорт-Экспресс". Самарцы начали сбор без 22-летнего нападающего, поскольку тот прибыл в российскую столицу на переговоры с ЦСКА.

По информации издания, по многим параметрам стороны договорились, но к итоговому соглашению не пришли. Соболев продолжит подготовку к сезону в составе "Крыльев", при этом на него сохраняется довольно высокий спрос, так что вариант его трансфера в зимний период остается реальным. Предметный вариант есть, в частности, в Англии, однако без матчей за сборную получить разрешение на заявку в АПЛ крайне проблематично. Интерес проявляет один клуб из Испании, а также ряд российских команд.

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