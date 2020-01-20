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Строительство Строительство и недвижимость

В Самаре узаконили строительство нового "Макдоналдса"

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко подписал разрешение на строительство ресторана быстрого питания "Макдоналдс" на пересечении улиц Центральной и Энтузиаствов. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Напомним, застройщик начал работы на участке, не имея на то никаких разрешений. Это выяснилось после того, как обеспокоенные горожане попросили министерство строительства региона разъяснить, кто является застройщиком. В ответ ведомство сообщило, что разрешения на стройку в этом районе не выдавало, и ничего больше о ведущихся работах уточнить не смогло.

В ситуацию вмешался депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Он пообщался с собственниками земельного участка и, по его словам, "нашел аргументы" для приостановки строительства. Теперь, после получения разрешения, оно возобновлено.

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