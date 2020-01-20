В Самарской области стартует конкурс "Волжский проспект"

В Самарской области состоится XXVII межрегиональный конкурс профессионального мастерства в сфере культуры и художественного образования "Волжский проспект".
Конкурс 2020 г. посвящен 45-летию создания областной методической службы художественного образования ведомства министерства культуры Самарской области и 15-летию образования ГБУК "Агентство социокультурных технологий".
Конкурс проходит по шести номинациям:
— "Исполнительское мастерство" (музыкальные программы, авторские выставки художников, спектакли);
— "Педагогическая деятельность. Открытый урок" (видео-презентация, портфолио);
— "Научно-методическая, исследовательская и проектная деятельность";
— "Социально-культурные практики и воспитательные технологии";
— "Инклюзия в сфере культуры и художественного образования";
— "Творческо-исполнительский и интеллектуальный портрет учащихся ДШИ".
Номинация "Исполнительское мастерство" дает старт конкурсу. График ее поведения:
21 января
11:00 — ДШИ им. Островского (Сызрань, ул. Циолковского, 7);
13:00 — Сызранский колледж искусств им. Носцовой (Сызрань, Лодочный пер., 22).
22 января:
9:30 — Детская музыкальная школа № 3 им. Глинки (Самара, Волжский проспект, 43).
23 января:
11:00 — Детская музыкальная школа № 4 им. Свердлова (Тольятти, ул. Степана Разина, 95).
В номинации "Исполнительское мастерство" примут участие около 150 преподавателей, концертмейстеров, педагогов дополнительного образования, артистов творческих коллективов КДУ из 18 территорий Самарской области.
В жюри этой номинации войдут заслуженные работники культуры РФ: профессор СГИК Виталий Максимов, доцент Наталья Файн, заслуженный деятель искусств РФ, профессор Евгений Прасолов (Тольятти). К участию в обсуждении приглашают экспертов из департаментов культуры администраций Самары, Тольятти, Сызрани.
Итоги конкурсных прослушиваний и просмотров опубликуют на сайте ГБУК "Агентство социокультурных технологий" до 10 февраля.