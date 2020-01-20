В Самарской области стартует конкурс "Волжский проспект"

В Самарской области состоится XXVII межрегиональный конкурс профессионального мастерства в сфере культуры и художественного образования "Волжский проспект".

Конкурс 2020 г. посвящен 45-летию создания областной методической службы художественного образования ведомства министерства культуры Самарской области и 15-летию образования ГБУК "Агентство социокультурных технологий".

Конкурс проходит по шести номинациям:

— "Исполнительское мастерство" (музыкальные программы, авторские выставки художников, спектакли);

— "Педагогическая деятельность. Открытый урок" (видео-презентация, портфолио);

— "Научно-методическая, исследовательская и проектная деятельность";

— "Социально-культурные практики и воспитательные технологии";

— "Инклюзия в сфере культуры и художественного образования";

— "Творческо-исполнительский и интеллектуальный портрет учащихся ДШИ".

Номинация "Исполнительское мастерство" дает старт конкурсу. График ее поведения:

21 января

11:00 — ДШИ им. Островского (Сызрань, ул. Циолковского, 7);

13:00 — Сызранский колледж искусств им. Носцовой (Сызрань, Лодочный пер., 22).

22 января:

9:30 — Детская музыкальная школа № 3 им. Глинки (Самара, Волжский проспект, 43).

23 января:

11:00 — Детская музыкальная школа № 4 им. Свердлова (Тольятти, ул. Степана Разина, 95).

В номинации "Исполнительское мастерство" примут участие около 150 преподавателей, концертмейстеров, педагогов дополнительного образования, артистов творческих коллективов КДУ из 18 территорий Самарской области.

В жюри этой номинации войдут заслуженные работники культуры РФ: профессор СГИК Виталий Максимов, доцент Наталья Файн, заслуженный деятель искусств РФ, профессор Евгений Прасолов (Тольятти). К участию в обсуждении приглашают экспертов из департаментов культуры администраций Самары, Тольятти, Сызрани.

Итоги конкурсных прослушиваний и просмотров опубликуют на сайте ГБУК "Агентство социокультурных технологий" до 10 февраля.