В Самарской области хотят возродить программу по установке общедомовых приборов учета

Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области до конца текущего года разработает целевую программу, в рамках которой будет решаться вопрос об оказании жителям помощи в установке общедомовых приборов учета.

Соответствующие рекомендации дали областным чиновникам депутаты Самарской губернской думы в рамках обсуждения вопроса об исключении этого и ряда других видов работ из числа выполняемых областным фондом капитального ремонта.

Напомним, с инициативой об исключении из состава работ, которые проводятся за счет средств Фонда капитального ремонта, переустройства невентилируемых крыш на вентилируемые, утепления фасадов и установки коллективных приборов учета в губдуму вышло областное правительство.

Как объяснял замминистра ЖКХ Михаил Татаринцев ранее, эти виды работ относятся не к основным, а к дополнительным, и не входят в обязательный перечень работ, которые должен проводить Фонд капремонта.

"Они направлены по факту на модернизацию жилищного фонда. Также они имеют высокую стоимость. Например, ремонт плоской крыши — в среднем 1701 руб. за 1 кв. м, скатная крыша — 2607 руб. за 1 кв. м, а предельная стоимость переустройства невентилируемой крыши на вентилируемую составляет порядка 3200 руб. за 1 кв. м", — пояснял ранее Михаил Татаринцев.

В связи с этим было предложено исключить их из перечня работ, проводимых за счет средств ФКР.

Депутаты не согласились лишь с исключением из состава работ, проводимых за счет средств ФКР, деятельности по установке общедомовых приборов учета.

Поэтому председатель комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Андрей Кислов предложил министерству возродить региональную программу по установке таких приборов учета. Михаил Татаринцев с ним согласился и сообщил, что министерство готов взять на себя эту работу.