В Самарской области хотят перестать утеплять фасады за счет средств Фонда капремонта

Правительство Самарской области решило выйти в губернскую думу с инициативой об исключении из состава работ, которые проводятся за счет средств Фонда капитального ремонта, переустройства невентилируемых крыш на вентилируемые, утепления фасадов и установки коллективных приборов учета. Такое решение было принято 13 ноября на заседании правительства региона.

Как сообщил замминистра энергетики и ЖКХ Самарской области Михаил Татаринцев, согласно Жилищному кодексу, к видам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которое в обязательном порядке подлежат финансированию за счет минимального размера взноса на капремонт, относятся такие виды ремонта как внутридомовые инженерные системы, лифты, крыши, подвальные помещения, которые относятся к общему имуществу, фасады и фундаменты.

При этом законодательство позволяет регионам дополнять этот список определенными видами работ. В Самарской области было установлено, что дополнительно за счет средств ФКР финансируется разработка проектной документации и проведение ее государственной экспертизы, переустройство невентилируемых крыш на вентилируемые, утепление фасадов и установка коллективных приборов учета.

"Стоит отметить, что мероприятия по переустройству крыши, утеплению фасадов и установке приборов учета не входят в обязательный перечень работ, не являются необходимыми для восстановления технических характеристик конструктивных элементов многоквартирных домов. То есть они направлены по факту на модернизацию жилищного фонда. Также они имеют высокую стоимость. Например, ремонт плоской крыши в среднем — 1701 руб. за кв. м, скатная крыша — 2607 руб. за 1 кв. м, а предельная стоимость переустройства невентилируемой крыши на вентилируемую составляет порядка 3200 руб. за 1 кв. м", — сообщил Михаил Татаринцев.

В связи с этим было предложено исключить их из перечня работ, проводимых за счет средств ФКР.

"Дополнительные работы могут финансироваться за счет дополнительных взносов на капитальный ремонт, а также за счет государственных и муниципальных программ господдержки", — пояснил Татаринцев.

Первый вице-губернатор Виктор Кудряшов добавил, что фактически речь идет об исключении тех видов работ, которые не входят в обязательный перечень.

"На выполнение этих работ, если бы они были включены в обязательный перечень, нам бы потребовались дополнительные средства, и взнос в фонд капремонта должен был бы увеличиться на 30-40%. Мы, конечно, этого не можем допустить", — подчеркнул он и добавил, что правительство не намерено перекладывать эти расходы на граждан.

В продолжение он добавил, что из бюджета Самарской области уже выделяют дополнительные средства на деятельность фонда по ремонту многоквартирных домов. Так, 100 млн руб. запланировано на замену лифтов, кроме того, принято решение о необходимости выделения 250 млн руб. на капремонт домов, которые являются объектами культурного наследия.

В итоге члены правительства решили поддержать эту законодательную инициативу и выйти с ней в Самарскую губернскую думу.

Напомним, сейчас собственники жилья в многоэтажках (более пяти этажей) платят 6,52 руб. за 1 кв. м, в остальных многоквартирных домах — 5,67 рубля.

Однако, как сообщалось в сентябре, до конца года планируется увеличить размер взносов в Фонд капитального ремонта Самарской области (ФКР).