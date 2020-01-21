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Футбол Спорт

Председатель совдира "Крыльев Советов": "Соболев сам выступил с инициативой о переходе в другой клуб"

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев сам выступил с инициативой о переходе в другой клуб, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя совета директоров футбольного клуба Александра Фетисова.

"Не секрет, что многие клубы — и российские, и зарубежные, проявляют интерес к Соболеву, — сказал Фетисов. — Переход в одну из других команд — инициатива Александра и в настоящее время предмет переговоров. Безусловно, позиция клуба "Крылья Советов" — сохранить Александра Соболева в команде как одного из своих лидеров и любимцев самарских болельщиков, и мы предприняли меры для этого, предложив игроку выгодные условия. На сегодняшний день он остается игроком нашей команды и сейчас проходит сборы вместе с ней".

Напомним, что 18 января Соболев вылетел в Турцию, чтобы присоединиться к самарской команде на сборах. 

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