Председатель совдира "Крыльев Советов": "Соболев сам выступил с инициативой о переходе в другой клуб"

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев сам выступил с инициативой о переходе в другой клуб, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя совета директоров футбольного клуба Александра Фетисова.

"Не секрет, что многие клубы — и российские, и зарубежные, проявляют интерес к Соболеву, — сказал Фетисов. — Переход в одну из других команд — инициатива Александра и в настоящее время предмет переговоров. Безусловно, позиция клуба "Крылья Советов" — сохранить Александра Соболева в команде как одного из своих лидеров и любимцев самарских болельщиков, и мы предприняли меры для этого, предложив игроку выгодные условия. На сегодняшний день он остается игроком нашей команды и сейчас проходит сборы вместе с ней".

Напомним, что 18 января Соболев вылетел в Турцию, чтобы присоединиться к самарской команде на сборах.