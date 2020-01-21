"Газпром газораспределение Самара" завершила строительство газопровода в Ставропольском районе

Компания "Газпром газораспределение Самара" завершила строительство распределительного газопровода в селе Малая Рязань Ставропольского района Самарской области. Созданы условия для газификации природным газом 150 домовладений.

Газопровод общей протяженностью 5,5 км сооружен в ходе реализации программы "Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области". "Газпром газораспределение Самара" выступил в проекте как подрядчик.

Внутрипоселковый распределительный газопровод проходит по всем улицам села. Для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей установлены два блочных газорегуляторных пункта. Кроме того, осуществлена закольцовка системы газоснабжения с существующими сетями, что позволит обеспечить бесперебойную подачу газа потребителям.

В настоящее время "Газпром газораспределение Самара" выдает технические условия местным жителям на подключение к газоснабжению и одновременно проводит кампанию по заключению договоров на техническое обслуживание газового оборудования.

"Газопровод в селе Малая Рязань даст возможность сельчанам жить с комфортом, а территории — развиваться. В ближайшие годы здесь запланировано строительство социальных объектов, сюда может прийти бизнес. "Газпром газораспределение Самара" и дальше будет участвовать в газификации Самарской области, и в первую очередь, — в рамках программы газификации регионов РФ ПАО "Газпром", — отметил генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Самара" Виталий Коротких.