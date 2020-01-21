В областной библиотеке появилась экскурсия "От папируса до цифры"

Сотрудники Самарской областной универсальной научной библиотеки разработали для самарцев и гостей города новый формат экскурсии по библиотеке - "От папируса до цифры" (6+).

Посетители побывают в "кабинете Грота", с которого 160 лет назад начиналась Самарская общественная библиотека; смогут подержать в руках старинные книги, в том числе первые тома, привлеченные в фонды Константином Гротом, и сфотографироваться в "гротовском кресле".

В 2020 г. в библиотеке откроется современный Музейно-выставочный центр книжной культуры. Уже сейчас участники экскурсии побывают в недавно открывшемся пространстве "Допечатная книга". В зале новейшие интерактивные технологии помогают понять, как возникла письменность и появились книги. Пространство создано в рамках проекта по популяризации истории книжной культуры "Книга: прошлое, настоящее и будущее" при поддержке правительства Самарской области.

Кульминацией экскурсии станет визит в книгохранилище. Гостям покажут азбуку, выпущенную специально для обучения грамоте колхозников, и афиши куйбышевских театров из прошлого века. Книгохранилище содержит уникальные подшивки зарубежных газет и передовицы с новостями о смерти классиков русской литературы, а сотрудники расскажут библиотечные мистические легенды, которые не уступают музейным.

В конце экскурсии посетители побывают в зале, где оцифровывают издания для электронных ресурсов. Например, недавно в СОУНБ цифровали большинство городских и районных газет, которые выходили на территории области в годы Великой Отечественной войны, а также 59 книг, 255 плакатов и афиш. Завершаться новая экскурсия будет маленьким краеведческим квестом.

Чтобы попасть на экскурсию, нужно позвонить в отдел регистрации и справочного обслуживания: (846) 335-67-54. Минимальная группа - пять человек, стоимость - 150 руб. с человека.