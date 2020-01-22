В первом контрольном матче "Крылья Советов" обыграли "Спартак" из Юрмалы

Во вторник, 21 января "Крылья Советов"переиграли юрмальский "Спартак" в первой контрольной встрече в 2020 г., сообщает пресс-служба клуба.

Изначально тренерский штаб определил, что данную встречу самарцы проведут двумя составами по одному тайму, но часть игроков провела на поле по 30 минут.

Как и в прошлом году, "Крылья" одержали над "Спартаком" крупную победу. В первом тайме счет открыл Деян Радонич, до перерыва "Спартак" счет успел сравнять, но вторые 45 минут полностью остались за самарской командой. Егор Голенков, Дмитрий Молчанов и Александр Анюков сделали счет 4:1 в пользу "Крыльев". Самый красивый из голов на счету Молчанова — нападающий молодежного состава "КС" отправил мяч в сетку эффектным ударом через себя.

Следующий контрольный матч "Крылья" проведут 25 января, играть волжанам предстоит с ФК "Богемианс Прага 1905". Следить за ходом поединка можно будет на "КС ТВ". Начало встречи в 18:00 по самарскому времени.