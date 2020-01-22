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Центральная база производственного обслуживания АО "Транснефть - Приволга" выпустила в 2019 году более 45 тыс. единиц продукции

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Центральная база производственного обслуживания (ЦБПО), филиал АО "Транснефть - Приволга", в 2019 году произвела и реализовала 45 251 единицу специализированной продукции для нефтепроводной отрасли.

Номенклатура продукции ЦБПО на 2019 год включала 136 позиций, в том числе машины для безогневой резки труб "Волжанка", трубопроводы из гибких плоскосворачиваемых рукавов и установки для сворачивания и разворачивания, ледорезные установки, боновые заграждения для подводных переходов, мягкие эластичные резервуары, приспособления для установки и извлечения пробок вантузов.

Продукция ЦБПО сертифицирована, запатентована и отвечает требованиям системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Потребителями являются дочерние организации ПАО "Транснефть".

В минувшем году ЦБПО выполнила ремонт 337 единиц оборудования.

В рамках выполнения мероприятий по освоению выпуска новых видов продукции в 2019 году была разработана конструкторская документация, изготовлены опытные образцы и успешно проведены приемочные испытания приспособления дистанционного сверления технологических отверстий для измерения уровня нефти и избыточного давления в нефтепроводе. По результатам испытаний опытные образцы приспособлений направлены в дочерние общества компании для проведения опытно-промышленной эксплуатации в течение 6 месяцев.

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