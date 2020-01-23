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Законотворчество Власть и политика

Проблемы животных без владельцев возьмут на себя частные приюты при поддержке областного бюджета

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проблему регулирования числа безнадзорных животных в четверг, 23 января, обсуждали в Самарской губернской думе на заседании "круглого стола", посвященного практике применения законодательства в сфере обращения животных без владельцев. И число это серьезное — по подсчетам регионального департамента ветеринарии, в Самарской области обитает порядка 25 тыс. бездомных животных, в основном собак.

В прошлом году от укусов собак, большая половина из которых — бездомные, в одном только Тольятти пострадало около 2 тыс. человек. В Самаре около 11 тыс. бродячих животных, и стаи собак появляются в каждом муниципалитете, так как подрядчикам невыгодно работать в рамках нового, гуманного закона о животных. Всего 4 организации в регионе занимаются сейчас отловом собак, в регионе есть 11 приютов, в которых единовременно могут содержаться 2,5 тыс. собак. Остальные — на свободе.

Положение могли бы спасти приюты для животных, считают общественники, и таких организаций и в Самаре, и в Тольятти много, есть они и в других муниципалитетах. Но взять на себя целиком работу по отлову, стерилизации, вакцинации и другим процедурам, которые, согласно новому закону должны быть обязательно проведены, — приюты не могут. Им едва хватает средств на прокорм попадающих в приют животных.

Как рассказала директор Ассоциации "Благополучие животных" Мария Лежнева, на то, чтобы отловить, провакцинировать и стерилизовать, а затем выпустить одно животное на свободу, необходимо 7-8 тыс. рублей. Если сотрудничать с приютами, которые занимаются тем же самым уже давно и на людские пожертвования, дать им необходимые средства — проблема может быть если не решена, то по крайней мере, потеряет свою остроту. К слову, сегодня бродячими собаками в регионе почти никто не занимается, подрядчики отказываются участвовать в аукционах — им невыгодно, а по велению сердца они не работают.

Как было отмечено на заседании, сегодня на территории области нет отвечающих всем требованиям приютов для животных — по закону, в них должно быть всегда не менее +7 градусов, территория для выгула с бетонным ограждением, возможность выгула каждой собаки в течение 30 минут 2 раза в день и т.д. Такие приюты, по словам председателя комитета СГД по местному самоуправлению, должны походить не на тюрьмы, а на клиники,  и их только предстоит построить и организовать.

Но есть частные приюты, которые уже накопили значительный опыт работы с животными, оставшимися без хозяина. Им и предлагается заняться всем комплексом работ по отлову, стерилизации, вакцинации животных без владельцев. А для этого приютам необходимо создать уже коммерческие организации, которым будут идти субсидии из областного бюджета.

Новый федеральный закон  № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" был принят в декабре 2018 года, с 1 января 2020 года в него внесен ряд изменений. Региональный закон № 36-ГД наделили органы МСУ полномочиями по отлову животных, передачу их в приют и содержание в нем, возврат животных после стерилизации на прежние места обитания и т. д. Отметим, что необходимость гуманного отношения к ним была подчеркнута в послании президента Владимира Путина, об этом не раз напоминал и губернатор Дмитрий Азаров.

"Сегодняшний круглый стол поднял очень важную проблему, которая волнует всех жителей Самарской области, — рассказал советник губернатора Виктор Кузнецов. — Безнадзорные животные продолжают нападать на людей, и факты жестокого обращения с животными тоже периодически появляются. Принципиальная позиция губернатора заключается в том, что эта сфера деятельности тонка, и вести ее по бюрократическим правилам невозможно. Нормативная база есть, законов написано много, а дел мало при этом. А коммерческие организации хотят прибыли, а не решения проблемы. Поэтому губернатор предлагает помогать тем людям, которые этим занимаются не в силу должностных обязанностей и не для того, чтоб заработать, а тем, кто по зову души делает это уже не один год. Мы должны помогать им, выделять субсидии, чтобы приюты могли развиваться. И тогда это будет построено не только на человеколюбии, а и поддержано государством".

Как отметил советник губернатора, сейчас НКО в торгах не участвуют и не могут участвовать, они занимаются бездомными животными по факту, содержат приюты за свой счет. "Мы должны помогать им расширять масштабы своей деятельности, выступая в качестве спонсоров. У нас есть возможность передать средства из облбюджета НКО, которые будут решать проблему по-человечески", — высказал предложение от губернатора Виктор Кузнецов.

На отлов, вакцинацию, стерилизацию, чипирование и передержку одного животного тратится в среднем около 8 тыс. рублей. Всего на реализацию новых требований закона о животных  региону понадобится сумма в несколько десятков миллионов рублей. Они будут заложены в бюджет, чтобы соблюсти закон.

"Тема достаточно сложная, в течение многих лет проблема не решалась, но сегодня прозвучала мысль, что волонтерские организации, которые долгие годы занимаются спасением животных, более ответственно относятся к этой теме. Для нас главное, чтобы вопрос контроля численности животных без владельцев осуществлялся гуманными методами. Одна из рекомендаций областного правительства — это как раз создание отдельного расходного обязательства в бюджете, которое будет помогать ИП и юрлицам, в этой теме работающим. Могу сказать, что в Самаре к 1 июня будет создан крупный приют с ветеринарной клиникой, который будет соответствовать требованиям федерального закона. Важно, чтобы небольшие организации тоже включались в общее дело. На самом деле в регионе не все так плохо, доработать существующие приюты можно, и я думаю, что мы справимся", — уверен Михаил Матвеев.

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