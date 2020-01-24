Без особого порядка: суд будет досконально разбираться в деле экс-подполковника полиции Маслаковой

В пятницу, 24 января, в Советском райсуде Самары состоялось первое заседание по делу Екатерины Маслаковой. Женщину обвиняют в покушении на мошенничество.

На момент совершения преступления она занимала пост заместителя начальника 5 отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков областного МВД и носила погоны подполковника полиции.

Напомним, в сентябре 2019 г. женщину с поличным задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области при получении 350 тыс. рублей. По версии следствия, женщина обещала помочь дознавателю из Куйбышевского района, но реально ничего делать не могла и не собиралась.

Дознавателя заподозрили в фальсификации доказательств, ее отец попытался помочь и вышел на Маслакову. Силовики долго разбирались, намеревалась ли Екатерина Маслакова подключить еще кого-то к решению проблем, но в итоге никаких доказательств этому получить не удалось.

На сегодняшнем заседании Екатерина Маслакова заявила, что полностью признает вину и просит рассмотреть ее дело в особом порядке. Гособвинение это ходатайство поддержало, а вот потерпевший был против, поэтому суд постановил рассматривать дело как обычно, с допросом свидетелей и изучением всей доказательной базы. К этому в Советском районном суде намерены приступить уже 3 февраля.