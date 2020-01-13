Дело подполковника полиции Маслаковой ушло в суд

Самарский областной суд направил уголовное дело подполковника полиции Екатерины Маслаковой на рассмотрение в Советский райсуд. Бывшая заместитель начальника 5-го отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков областного МВД обвиняется в мошенничестве.

Напомним, в середине сентября прошлого года на ул. Белорусской в Куйбышевском районе она была задержана сотрудниками УФСБ с поличным при получении 350 тыс. руб. за помощь в решении вопроса о непривлечении к ответственности дознавателя Куйбышевского райотдела полиции Валерии Александровой.

Александрова является дочерью экс-полковника УФСКН, которого в 2008 г. привлекали к уголовной ответственности по нашумевшего тогда "делу Балу". Но присяжные, посчитав недоказанным создание Сергеем Лобиным и Игорем Александровым преступного сообщества, оправдали полковника и несколько его коллег.

Валерия Александрова была заподозрена в фальсификации доказательств. Это всплыло в суде Куйбышевского района и судья вынесла частное определение в адрес полицейского руководства о привлечении ее к ответственности.

По версии Маслаковой, Александров обратился к ней за помощью, так как они раньше вместе служили в Госнаркоконтроле. Она же якобы просто хотела обманом плучить от деньги, не предпринимая никаких действий.

Интересно то, что Александров вроде как добровольно участвовал в оперативном эксперименте по даче взятки, однако теперь он требует взыскать с Маслаковой компенсацию морального вреда и затраты на привлечение адвоката к защите его интересов. Также он желает получить с бывшей коллеги проценты за пользование УФСБ его деньгами, которые он предоставил для проведения ОРМ.