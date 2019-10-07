Стали известны подробности дела подполковника Екатерины Маслаковой

"Самарское обозрение" по данным источников в силовых структурах, раскрыло подробности уголовного дела заместителя начальника 5 отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков областного МВД подполковника полиции Екатерины Маслаковой, которую подозревают в посредничестве во взяточничестве.

По информации издания, все началось с 31-летнего дознавателя Валерии Александровой — дочери бывшего подполковника областного УФСКН Игоря Александрова. Валерия вела расследование (в форме дознания) уголовного дела некоей Самохиной-Фоминой О.С., которую привлекли по ст. 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции). Преступление относится к деяниям малой тяжести. Дело Самохиной-Фоминой дошло до суда, и суд не очень удовлетворило качество его расследования. В адрес Валерии Александровой готовилось частное определение о нарушениях при расследовании норм УПК РФ. В перспективе нарушениями могла заинтересоваться прокуратура (то есть супруг Маслаковой — прокурор Куйбышевского района Андрей Маслаков) вплоть до направления материалов в следственные органы с целью решения вопроса об уголовном преследовании Валерии Александровой.

В середине сентября 2019 г. состоялась встреча Маслаковой и Александрова, на которой подполковник предложила отставнику "закрыть" вопрос с карьерными неприятностями дочери за взятку в сумме от 300 тыс. руб. до 500 тыс. рублей. Деньги якобы должны были быть переданы неустановленным должностным лицам прокуратуры Куйбышевского района и Куйбышевского райсуда.

На следующей встрече — она проходила 17 сентября на парковке у супермаркета "Перекресток" на ул. Белорусской, 131, — Игорь Александров уже действовал в рамках оперативного эксперимента ФСБ. Маслакова была задержана вскоре после получения от Александрова 350 тыс. руб., а потом арестована судом. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (предложение посредничества во взяточничестве). Ей угрожает до семи лет колонии.

Игорь Александров в беседе с "СО" отрицал свое участие в оперативном эксперименте, но источники в силовых ведомствах это опровергают. По информации издания, полные тезки отставного подполковника ФСКН (с совпадением по дате рождения) и дознавателя Валерии Александровой ранее были прописаны по одному адресу: в квартире дома № 58 на ул. Владимирской в Железнодорожном районе Самары.