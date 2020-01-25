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"Крылья Советов" одержали победу в товарищеском матче с чешским клубом "Богемианс"

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 25 января, самарские "Крылья Советов" на сборах в Турции обыграли пражский клуб "Богемианс Прага 1905" в контрольном матче в рамках подготовки российской команды к возобновлению чемпионата России по футболу.

Фото: kc-camapa.ru

В первом тайме на 2-й минуте Антон Зиньковский открыл счет, на 9-й минуте Паул Антон забил второй мяч, а на 44-й минуте Владимир Полуяхтов забил третий.

На второй тайм самарская команда вышла другим составом. И пражский клуб сумел сравнять счет, забив 3 мяча — на 58-й минуте игрок пражского клуба Пулкраб забил один мяч, на 67-й минуте Войтак Новак забил второй, а на 76-й Якуб Нечас третий.

Но подопечные Миодрага Божовича смогли забить четвертый мяч. На 80-й минуте Раду Гынсарь принес победу самарскому клубу.

"Крылья Советов" (первый тайм): 81 Овсянников, 2 Полуяхтов, 50 Карпов, 3 Чернов, 23 Комбаров, 28 Антон, 8 Гацкан, 77 Кабутов, 36 Иванов, 17 Зиньковский, 9 Радонич.

"Крылья Советов" (второй тайм): 1 Рыжиков, 5 Лысцов, 6 Якуба, 7 Соболев, 10 Терехов, 20 Мияйлович, 22 Анюков, 34 Инджия (14 Гынсарь, 73'), 37 Атанасиадис, 40 Тимофеев, 90 Бурлак.

Напомним, что "Крылья Советов" занимают предпоследнее, 15-е место в российской премьер-лиге после 19 туров.

Клуб "Богемианс Прага 1905" из Праги после 20 туров занимает 13-е место в турнирной таблице из 16 команд.

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