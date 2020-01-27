Законопроект о запрете на отстрел диких собак внесен в губдуму

В Самарскую губернскую думу поступил законопроект, отменяющий норму регионального закона "Об охоте", приравнивающую одичавших домашних собак к диких животным и разрешающий их отстрел. Инициатором внесения поправок выступил глава областного минлесхоза Александр Ларионов.

В пояснительной записке отмечается, что вопрос о том, могут ли дикие собаки рассматриваться в качестве отдельной категории диких животных, носит в законодательстве неоднозначный характер. С одной стороны данные собаки обладают специфическими поведенческими характеристиками, но с другой стороны четких критериев их отделения от иных категорий собак законодательством не предусмотрено.

"С учетом изложенной неопределенности, представляется необходимым руководствоваться в данном случае установленными в федеральном законодательстве принципами обращения с животными", — считает министр. Имеется ввиду ст. 4 ФЗ "Об ответственном обращении с животными", согласно которой, отношение к животным должно быть основано на принципах гуманности, как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания. Также законопроект напоминает об ответственности человека за судьбу животного.

Напомним, разрешение на отстрел бездомных собак вызвало негативную реакцию общественности и главы региона.

"Мое отношение к проблеме безнадзорных животных давно известно — применимы только гуманные методы. Более того, считаю необходимым расширять существующие и строить новые приюты. Будем эту работу вести через некоммерческие организации. Бюджетом поможем", — написал Дмитрий Азаров в Твиттере.