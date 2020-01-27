Тольяттинец, выживший при крушении параплана, попал под уголовное дело

В Минеральных Водах возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Тольятти, имеющего регистрацию в Казахстане по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека"), об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

По версии следствия, утром 4 января 2020 г. подозреваемый оказывал услуги 19-летнему жителю Ставропольского края на паралете "СКАТ" в районе "Парадрома Чегем", расположенного в Кабардино-Балкарии.

"Подозреваемый в нарушении правил использования воздушного пространства, при закрытом летном сезоне, понимая, что эксплуатация указанного сверхлегкого воздушного судна в вышеуказанный период времени создает реальную опасность и не отвечает требованиям безопасности, с целью извлечения для себя материальной выгоды в сумме 5 тыс. руб., допустил посадку местного жителя в эксплуатируемое им воздушное судно, которое, при осуществлении попытки взлета не набрав высоту в виду ненадлежащих действий подозреваемого, столкнулось со склоном горы, — поясняют в следственном ведомстве. — В результате столкновения 19-летний молодой человек скончался. Подозреваемый получил различные повреждения тела и до настоящего времени находится в больнице".

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и закрепления доказательств.