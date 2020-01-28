Гособвинение запросило Светлане Моравской пять лет лишения свободы

В понедельник, 27 января, в Ленинском районном суде начались прения сторон по делу бывшей главы Управления капитального строительства Самарской области Светланы Моравской.

Напомним, ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, из-за которых область потеряла 273 млн рублей. Причиной всему стал контракт на берегоукрепление Волги в районе Рождествено — по версии следствия, подрядчик использовал материалы хуже, чем были прописаны в контракте, что негативно повлияло на качество работ. А сотрудники Управления капитального строительства подписали все необходимые документы и перечислили оплату за выполненные работы. Следствие считает, что на тот момент Моравская знала о всех имевшихся недостатках, но велела подчиненным подписывать бумаги.

Гособвинение посчитало, что вина подсудимой была полностью доказана и запросило ей пять лет лишения свободы. Статья, по которой ее обвиняют, предусматривает до 10 лет колонии.

На суде Светлана Моравская своей вины не признала: по ее словам, работу подрядчиков контролировали специально назначенные специалисты из Управления капитального строительства и ГУП "Стройконтроль", а она лично вообще никак не была заинтересована в том, чтобы кому-то делать "поблажки" — ей это и не вменяется.

Защита подсудимой считает, что довольно странно вменять ей злоупотребление полномочиями по делу о берегоукреплении, когда за то же самое уже был осужден подрядчик. В ноябре 2018 г. директора ООО "Строй Капитал" Дениса Зубкова признали виновным в мошенничестве и приговорили к четырем годам колонии общего режима, при этом суд посчитал доказанным тот факт, что Зубков намеренно обманул минстрой и Управление капитального строительства, предоставив им все необходимые документы о том, что использует материалы надлежащего качества, хотя это было не так.

На этой неделе в судебных прениях планируют выразить свою позицию адвокаты подсудимой, после чего Светлана Моравская выступит с последним словом, и суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.