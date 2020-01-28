Инженера "Строй-Центра" будут судить за смерть машиниста упавшего крана

В Самаре в суд Промышленного района направили с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело главного инженера по крановому хозяйству ОАО "Строй-Центр". Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Мужчине вменяют ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Напомним, днем 24 октября 2018 г. упал башенный кран на стройплощадке на пр. Карла Маркса. Из кабины выпал 34-летний. От полученных травм он скончался.

По версии следствия, главный инженер по крановому хозяйству не обеспечил должный надзор за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией крана, а также допустил к работе машиниста, который не прошел подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности.