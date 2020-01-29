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Законотворчество Власть и политика

Губдума поддержала закон о запрете отстрела диких собак

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 29 января, Самарская губернская дума сразу в двух чтениях приняла законопроект, который отменяет норму регионального закона "Об охоте", приравнивающую одичавших домашних собак к диким животным и разрешающиую их отстрел.

Напомним, разрешение на отстрел диких собак вызвало негативную реакцию общественности и главы региона Дмитрия Азарова, который заявил, что проблему безнадзорных животных необходимо решать только гуманными методами.

После этого министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Александр Ларионов внес на рассмотрение думы поправки.

Отвечая на вопросы депутатов, Ларионов отметил, что только в четырех субъектах РФ дикие собаки отнесены к объектам охоты. В регионе с принятием поправок, по его словам, диких собак будут "отлавливать, стерилизировать и возвращать в среду".

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