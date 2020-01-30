Из программы капремонта исключили дополнительные работы

В среду, 29 января, Самарская губернская дума приняла поправки в региональный закон «О системе капитального ремонта", исключающие из перечня услуг Фонда капремонта работ по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую, утеплению фасада и установке коллективных приборов учета.

Напомним, с инициативой об исключении этих видов работ из перечня проводимых за счет средств Фонда капитального ремонта в губдуму вышло областное правительство. Предложение мотивировалось тем, что эти работы не подлежат обязательному выполнению в соответствии с Жилищным кодексом.

"Они направлены по факту на модернизацию жилищного фонда. Также они имеют высокую стоимость. Например, ремонт плоской крыши — в среднем 1701 руб. за 1 кв. м, скатная крыша — 2607 руб. за 1 кв. м, а предельная стоимость переустройства невентилируемой крыши на вентилируемую составляет порядка 3200 руб. за 1 кв. м", — пояснял ранее замминистра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Татаринцев.