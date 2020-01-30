В Самаре вынесли приговор по делу о многомиллионном нутовом мошенничестве

В среду, 29 января, в Октябрьском райсуде Самары вынесли приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере при поставке нута в Турцию.

Пенсионерку-инвалиду Веру Колеганову и многодетную вдову Наталью Лукьянскову приговорили к условному наказанию и возмещению ущерба — более чем 13 млн рублей.

Напомним, в мае 2015 г. экспортер сельхозпродукции ООО "Блэк Си Инвет Агро", зарегистрированный в Краснодаре, заключило с самарским ООО "Новакс" договор на поставку нута. Руководила "Новаксом" Ольга Сорокочан. Она тоже фигурировала в уголовном деле, но сейчас живет в Испании. Предположительно, неформальным инициатором сделки была Вера Колеганова.

Ранее покупатель прислал в Самару представителя, который проверил наличие товара и его качество. На счет "Новакса" стала поступать предоплата, а те, в свою очередь, принялись завозить к пристани у села Екатериновка закупленный нут. Вскоре, загрузив на баржу половину оговоренного объема, продавец поставки прекратил, хотя и получил 100% оплаты — более 51 млн рублей.

Как объяснила Колеганова, закупленный в Саратовской области товар пропал по дороге к Екатериновке. Но как установил суд, КамАЗы таки разгружали у причала, но этот товар числился за ООО "Евротел" (где, предположительно, работала Лукьянсковая), который напрямую заключил договор на поставку нута с краснодарцами. Однако с водителями транспорта расплачивалась Ольга Сорокочан, выдав 150 тыс. руб. на шестерых.

Было ли совпадением то, что Колеганова ранее работала в "Евротеле", следствие выяснять не стало. Куда ушли миллионы, так и осталось тайной, то есть, по словам адвокатов Лукьянсковой, ее вина в хищении не доказана.

Когда федеральный судья Андрей Теренин зачитал приговор, ранее судимая за мошенничество Колеганова несколько раз перекрестилась. Но у ее подельницы были совсем иные эмоции. "За что?!" — рыдала Лукьянсковая, которая, по ее словам, только оказывала Сорокочан услуги по обналичиванию денег. В то же время, по словам потерпевшего, именно Лукьянсковая представлялась ему главным бухгалтером ООО "Новакс". И потому суд посчитал ее участницей мошеннического сговора с Колегановой и Сорокочан.