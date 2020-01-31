"Крылья Советов" подписали защитника Мехди Зеффана

Состав "Крыльев Советов" пополнил защитник сборной Алжира, 27-летний футболист Мехди Зеффан, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с Мехди Зеффаном подписан сроком на два года. За самарскую команду Мехди будет выступать под номером 18.

Мехди — воспитанник французского "Лиона", за основной состав этого клуба Зеффан выступал с 2012 года. В 2015 г. перешел в "Ренн", где играл вплоть до нынешнего лета. В 2019 г. в составе сборной Алжира Мехди стал обладателем золотых медалей Кубка африканских наций.

"Мехди Зеффан — качественный футболист, на которого мы очень рассчитываем этой весной, — отметил генеральный директор ПФК "Крылья Советов" Виталий Шашков. — У Мехди есть опыт выступления в топ-клубе Лиги 1 — "Лионе", важно, что он является игроком своей национальной сборной. Надеемся, что его опыт и профессиональные качества помогут нашей команде решить поставленную на сезон задачу".