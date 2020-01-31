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В ОЭЗ Тольятти построят завод по производству автозапчастей из пластмассы

ТОЛЬЯТТИ. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Тольятти" в Ставропольском районе Самарской области построят завод по производству пластмассовых запчастей для автомобилей, сообщает RoTender.info.

Администрация ОЭЗ объявила тендер на подготовку проекта будущего завода. Стоимость проектно-изыскательских работ оценивается в 22 млн рублей. Деньги поступят из областного бюджета и средств ОЭЗ. Заявки от участников тендера принимают до 12 февраля, 19 февраля подведут его итоги.

Проект, как ожидается, будет готов в течение 130 дней. Как следует из конкурсной документации, к созданию завода планируют приступить в сентябре 2020 г., завершить строительство — в июне 2021 года.

Одноэтажный производственно-складской корпус займет площадь до 3100 кв. метров, в будущем предполагается расширить его вдвое. К нему пристроят административно-бытовой трехэтажный корпус.

Здесь будут производить запчасти для автомобилей из пластмасс. Мощность завода составит до 3250 тысяч штук в год, после расширения ее доведут до 6500 тысяч штук. На первом этапе численность рабочих на производстве составит 78 человек, административно-управленческого аппарата — 22 человека.

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