Защитник Никита Котин перешел в ЦСКА

ЦСКА приобрел 17-летнего центрального защитника Никиты Котина, пишет sports.ru.

"Крылья Советов" получили за игрока около € 130 тыс. Котин подписал с ЦСКА соглашение на 3,5 года. В новой команде защитник будет выступать под 13-м номером.