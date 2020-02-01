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Футбол Спорт

Защитник Никита Котин перешел в ЦСКА

МОСКВА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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ЦСКА приобрел 17-летнего центрального защитника Никиты Котина, пишет sports.ru.

"Крылья Советов" получили за игрока около € 130 тыс. Котин подписал с ЦСКА соглашение на 3,5 года. В новой команде защитник будет выступать под 13-м номером.

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