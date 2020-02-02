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Футбол Спорт

"Крылья Советов" подписали полузащитника Дениса Поповича

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 2 февраля, "Крылья Советов" заключили контракт со словенским полузащитником Денисом Поповичем.

Соглашение "Крыльев" с Поповичем рассчитано на 2,5 года. За самарскую команду Денис будет выступать под номером 11.

"Денис Попович привлек наше внимание, когда был игроком "Оренбурга". Это футболист, выполняющий большой объем работы на поле. Поповича хотели видеть в своем составе несколько клубов, но нам удалось договориться с Денисом и мы рады, что он стал игроком "Крыльев Советов". Попович хорошо знает российский Чемпионат, это тоже очень важно", – отметил генеральный директор ПФК "Крылья Советов" Виталий Шашков.

Свою футбольную карьеру Денис начинал на родине в клубе "Целе". Также выступал за команды из Греции и Польши, а российским любителям футбола Попович известен по выступлениям за "Оренбург". Летом 2019 г. Денис перешел в швейцарский "Цюрих".

 

 

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