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Футбол Спорт

"Крылья" вничью сыграли с "Чайкой"

БЕЛЕК. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 2 февраля, самарский ФК "Крылья Советов" встречался в Белеке с "Чайкой" из Песчанокопского.

Матч закончился ничьей - 2:2. 

Голы: 55 Кулик, 3' (пен.); 69 Голенков, 14'; 14 Гынсарь, 26' (пен.); 72 Васильев, 85'.

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