"Крылья" вничью сыграли с "Чайкой"

В воскресенье, 2 февраля, самарский ФК "Крылья Советов" встречался в Белеке с "Чайкой" из Песчанокопского.
Матч закончился ничьей - 2:2.
В воскресенье, 2 февраля, самарский ФК "Крылья Советов" встречался в Белеке с "Чайкой" из Песчанокопского.
Матч закончился ничьей - 2:2.
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Голы: 55 Кулик, 3' (пен.); 69 Голенков, 14'; 14 Гынсарь, 26' (пен.); 72 Васильев, 85'.