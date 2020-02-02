Второй контрольный матч в Белеке "Крылья Советов" сыграли вничью

В воскресенье, 2 февраля, самарские "Крылья Советов" сыграли контрольный матч в Белеке с "Динамо-Брест".
Встреча окончилась ничьей - 1:1.
Следующий матч самарцы сыграют 8 февраля с нижнекамским "Нефтехимиком".
В воскресенье, 2 февраля, самарские "Крылья Советов" сыграли контрольный матч в Белеке с "Динамо-Брест".
Встреча окончилась ничьей - 1:1.
Следующий матч самарцы сыграют 8 февраля с нижнекамским "Нефтехимиком".
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Голы: 10 Милевский, 4'; 9 Радонич, 87'.