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Футбол Спорт

Второй контрольный матч в Белеке "Крылья Советов" сыграли вничью

БЕЛЕК. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 2 февраля, самарские "Крылья Советов" сыграли контрольный матч в Белеке с "Динамо-Брест".

Встреча окончилась ничьей - 1:1. 

Следующий матч самарцы сыграют 8 февраля с нижнекамским "Нефтехимиком".

Голы: 10 Милевский, 4'; 9 Радонич, 87'.

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