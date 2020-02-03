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ДТП Происшествия

При столкновении двух легковушек в Самаре пострадали две женщины

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 2 февраля, в Самаре в 10:10 на пр. Металлургов 37-летний водитель автомобиля Lada Granta спровоцировал ДТП, в котором пострадали два человека, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, на регулируемый перекресток пр. Металлургов и ул. Севастопольской он проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo, под управлением 58-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали 60-летняя пассажирка автомобиля Lada Granta и 53-летняя пассажирка иномарки. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и рекомендуют участникам движения соблюдать ПДД.

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