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Преступления Происшествия

Новокуйбышевский бизнесмен стал фигурантом новых уголовных дел о растрате субсидий Фонда кино

ТОЛЬЯТТИ. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В криминальной истории уроженца Новокуйбышевска Павла Волкова, подозреваемого в растрате субсидий Фонда кино, появилось два новых эпизода, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, гендиректора ООО "Киномаг+" задержали в марте 2019 года. В тот же день он получил статус обвиняемого по двум эпизодам хищения бюджетных средств.

По первому эпизоду Следком считает похищенными 4,9 млн руб. — это субсидия Фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии по договору с исполкомом Мамадышского района 2015 года. На эти средства в районе хотели создать условия для показа национальных фильмов. Провели электронный аукцион и по его итогам заключили в декабре 2016 г. контракт на поставку и монтаж кинооборудования за 3,9 млн рублей.

По документам исполкома района, "Киномаг+" исполнил условия контракта в полном объеме уже через пять дней после оплаты. В действительности, как показала проверка УЭБ и ПК МВД Татарстана, установка техники в Мамадышском ДК продолжалась до сентября 2016 г., причем вместо экрана со специальным серебряным покрытием смонтировали обычный баннерный, громкоговорители и сабвуферные колонки также не соответствовали техзаданию.

В результате, кроме уголовного дела, на директора фирмы-поставщика 11 марта в Следкоме возбудили еще одно — по признакам превышения полномочий (ст. 286 УК РФ) неустановленными должностными лицами районного Дома культуры.

Хищения по второму эпизоду в Следкоме оценили в 4,98 млн руб. — субсидия Фонда поддержки отечественного кино по договору с Актанышским домом культуры в декабре 2016 года. Аукцион на поставку оборудования в ДК выиграл "Киномаг+", предложив цену 3,6 млн рублей. Средства были перечислены, а оборудование в Актаныш так и не поступило. Об этом свидетельствует и арбитражный спор ДК с поставщиком.

Еще 22 июня 2018 г. Арбитражный суд Татарстана по иску ДК обязал поставщика исполнить обязательства по контракту от 2 мая 2017 г. и выплатить еще 1 млн руб. с лишним в качестве неустойки и штрафа.

Сэкономленные в районах миллионы при заключении контрактов на оборудование направили на закупку кресел в кинозалы, которые поставил в Мамадыш и Актаныш все тот же Волков уже в качестве представителя ООО "Хадар".

В конце января 2020 г. бизнесом Волкова занялась полиция Тольятти. Новые уголовные дела появились в привязке к компании "Хадар". Один эпизод связан с идеологически неправильным освоением субсидии в 5 млн руб., выделенной Фондом кино на кинозал на ул. Льва Толстого в г. Серове. Потерпевшим по этому уголовному делу признан Фонд кино в лице его исполнительного директора Вячеслава Тельнова.

Другой эпизод в деле Волкова основан на обмане частного инвестора из Серова Александра Кисничана. Здесь ущерб не раскрывается: сумма переведенных Кисничаном средств пока оценена следствием в стандартную формулу "свыше 1 млн руб.", что уже позволяет квалифицировать ущерб как особо крупный.

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