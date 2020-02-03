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Экономика и бизнес

Банк "Траст" забрал управление холдингом "Росскат"

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Банк "Траст" забрал у группы самарских менеджеров управление одной из крупнейших региональных промышленных групп, холдингом "Росскат", пишет "Самарское обозрение".

Напомним, долгое время предприятие контролировалось собственниками НК "ЮКОС". После краха нефтяной компании "Росскат" выкупили структуры, близкие к бенефициарам тольяттинского Автовазбанка, во главе с бизнесменом Николаем Тараном.

В середине 2019 г. "Росскат" перешел под контроль НБ "Траст". Это стало следствием санации Банка АВБ, который в итоге оказался под контролем "Траста". Проблемы кредитной нагрузки бенефициары "Росската" и менеджмент "Траста" решили путем трансформации долга в капитал.

В марте 2019 г. был зарегистрирован отчет о проведении эмиссии "Росската" общим объемом 5,3 млрд рублей. Весь объем эмиссии размещен в пользу банка "Траст" и пошел на погашение кредитных обязательств группы "Росскат". В результате "Траст" превратился в крупнейшего акционера "Росската" с долей в 93%. Николай Таран через компанию "Росскат-Капитал" сохранил порядка 7% акций завода. 

В конце 2019 г. федеральный банк предпочел забрать рычаги управления себе. Как сообщили изданию в самом "Трасте", "структура управления компанией подразумевала участие в операционной деятельности УК "Росскат-Капитал". В апреле 2019 г. "Траст" увеличил долю владения производственным объединением "Росскат" с 55,6% до 92,5% за счет конвертации части задолженности в капитал. С апреля по декабрь с помощью мажоритарного акционера увеличен уставный капитал компании, предоставлен необходимый оборотный капитал для бесперебойной работы, проведена реструктуризация кредитных обязательств.

В рамках процедуры установления операционного контроля 27 ноября был переизбран совет директоров АО "Росскат", куда вошли представители банка. Председателем совета директоров стал представитель банка Александр Меньщиков.

Совет директоров "Росската" 11 декабря 2019 г. решил расторгнуть договор с УК "Росскат-Капитал" и назначить генеральным директором компании Леонида Афендикова — констатировали в "Трасте".

В системе "СПАРК-Интерфакс" уже отражена информация о том, что единоличным исполнительным органом "Росската" выступает не "Росскат-Капитал", а Леонид Афендиков.

В самом банке причину кадровых перестановок предпочитают не комментировать. Николай Таран подтвердил факт перемен.

"У "Росската" есть мажоритарный собственник. Он имеет право распоряжаться предприятием, как он считает нужным. Банк "Траст" решил самостоятельно управлять "Росскатом", и это его полное право. Мы передали завод на пике его развития. "Росскат" демонстрирует максимальные объемы выручки, соотношение капитала к долговой нагрузке делает "Росскат" суперинтересным для любого инвестора. Я больше не имею к руководству группой "Росскат" никакого отношения", — пояснил изданию Таран. При этом бизнесмен подчеркнул, что не планирует выкупать "Росскат". Единственное, что еще связывает Тарана с "Росскатом", — это 7% нефтегорского завода.

АО "Росскат" специализируется на производстве медной катанки и различной кабельно-проводниковой продукции. Вокруг "Росската" выстроен производственно-сервисный холдинг, состоящий из целого ряда предприятий с многомиллиардной выручкой. Ядро группы составляет непосредственно основная производственная площадка в Нефтегорске, а также заводы в Санкт-Петербурге и Подмосковье.

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