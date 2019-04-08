16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Крупнейшим акционером холдинга "Росскат" стал банк "Траст" Завод приборных подшипников перейдет на сокращенный график Владелец "Радамиры" потерял площадку в Советском районе В Самарской области открылась первая "Фабрика процессов" Бомбоубежище под заводом Coca-Cola не удалось вернуть в федеральную собственность

Экономика и бизнес

Крупнейшим акционером холдинга "Росскат" стал банк "Траст"

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 95
Версия для печати

На прошлой неделе завершился процесс размещения эмиссии АО "Росскат" на сумму более 5 млрд руб., в результате чего крупнейшим акционером холдинга стал банк "Траст", подконтрольный Центробанку, сообщает "Самарское обозрение".

О завершении процедуры размещения эмиссии "Росската" изданию рассказал бывший бенефициар предприятия и управляющий директор УК "Росскат-Капитал" Николай Таран.

Решение о проведении эмиссии было принято еще в ноябре прошлого года. 6 марта 2019 г. зарегистрирован отчет о проведении эмиссии общим объемом 5,3 млрд рублей.

Весь объем эмиссии был размещен в пользу банка "Траст". Кредитная организация подконтрольна Фонду консолидации банковского сектора, владельцем которого выступает Центробанк. "Траст" функционирует как банк непрофильных активов, которые достались ему от банков, подконтрольных ФКБС.

Теперь "Трасту" принадлежит порядка 93% капитала группы. Еще 7% нефтегорского холдинга осталось под контролем компании "Росскат-Капитал", подконтрольной Николаю Тарану.

За счет эмиссии были погашены кредитные обязательства группы "Росскат".

В обновленный состав совета директоров "Росската" вошли четыре представителя "Траста". Три места осталось у "Росскат-Капитала". Председателем совета директоров был избран представитель банка "Траст" Дмитрий Батов.

При этом оперативное руководство металлургическим холдингом осталось в руках самарских акционеров - с УК "Росскат-Капитал" подписано соглашение об управлении активами группы.

Как пояснил изданию Николай Таран, новый совет директоров предприятия уже утвердил стратегию развития. Она предусматривает значительное увеличение доходов при сохранении кредитной нагрузки на прежнем уровне.

В рамках утвержденной стратегии будет реализовано три инвестпроекта. Первый предполагает перенос части производств из питерского предприятия группы "Севкабель" в ТОСЭР Тольятти. Второй подразумевает строительство цеха, который позволит создать цепочку замкнутого цикла по переработке отходов производства. Третий проект призван перенести часть производств "Севкабеля" на новую площадку в Санкт-Петербурге.

По словам Николая Тарана, часть средств на реализацию инвестпроектов выделит само предприятие, а часть "Росскат" получит у стратегических инвесторов. Таран также отметил, что предприятие намерено выйти на рынок IPO.

Как пояснил Николай Таран, банк "Траст" в течение пяти лет намерен реализовать собственный пакет по максимальной стоимости. Таран добавил, что у "Росската" уже есть потенциальные инвесторы, которые представляют как российские, так и зарубежные фонды. По его оценкам, смена собственников холдинга может произойти в ближайшие три-четыре года.

Николай Таран отметил, что "Росскат-Капитал" в обозримом будущем наращивать свою долю в "Росскате" не намерен.

ТЭК&Химия №10

АПК&Пищепром №15

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Владимир Герасимов 27 августа 2018 13:01 Ростех модернизирует самарский двигатель НК-12 для нового поколения Ту-95МС

Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Фото на сайте

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5