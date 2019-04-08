Крупнейшим акционером холдинга "Росскат" стал банк "Траст"

На прошлой неделе завершился процесс размещения эмиссии АО "Росскат" на сумму более 5 млрд руб., в результате чего крупнейшим акционером холдинга стал банк "Траст", подконтрольный Центробанку, сообщает "Самарское обозрение".

О завершении процедуры размещения эмиссии "Росската" изданию рассказал бывший бенефициар предприятия и управляющий директор УК "Росскат-Капитал" Николай Таран.

Решение о проведении эмиссии было принято еще в ноябре прошлого года. 6 марта 2019 г. зарегистрирован отчет о проведении эмиссии общим объемом 5,3 млрд рублей.

Весь объем эмиссии был размещен в пользу банка "Траст". Кредитная организация подконтрольна Фонду консолидации банковского сектора, владельцем которого выступает Центробанк. "Траст" функционирует как банк непрофильных активов, которые достались ему от банков, подконтрольных ФКБС.

Теперь "Трасту" принадлежит порядка 93% капитала группы. Еще 7% нефтегорского холдинга осталось под контролем компании "Росскат-Капитал", подконтрольной Николаю Тарану.

За счет эмиссии были погашены кредитные обязательства группы "Росскат".

В обновленный состав совета директоров "Росската" вошли четыре представителя "Траста". Три места осталось у "Росскат-Капитала". Председателем совета директоров был избран представитель банка "Траст" Дмитрий Батов.

При этом оперативное руководство металлургическим холдингом осталось в руках самарских акционеров - с УК "Росскат-Капитал" подписано соглашение об управлении активами группы.

Как пояснил изданию Николай Таран, новый совет директоров предприятия уже утвердил стратегию развития. Она предусматривает значительное увеличение доходов при сохранении кредитной нагрузки на прежнем уровне.

В рамках утвержденной стратегии будет реализовано три инвестпроекта. Первый предполагает перенос части производств из питерского предприятия группы "Севкабель" в ТОСЭР Тольятти. Второй подразумевает строительство цеха, который позволит создать цепочку замкнутого цикла по переработке отходов производства. Третий проект призван перенести часть производств "Севкабеля" на новую площадку в Санкт-Петербурге.

По словам Николая Тарана, часть средств на реализацию инвестпроектов выделит само предприятие, а часть "Росскат" получит у стратегических инвесторов. Таран также отметил, что предприятие намерено выйти на рынок IPO.

Как пояснил Николай Таран, банк "Траст" в течение пяти лет намерен реализовать собственный пакет по максимальной стоимости. Таран добавил, что у "Росската" уже есть потенциальные инвесторы, которые представляют как российские, так и зарубежные фонды. По его оценкам, смена собственников холдинга может произойти в ближайшие три-четыре года.

Николай Таран отметил, что "Росскат-Капитал" в обозримом будущем наращивать свою долю в "Росскате" не намерен.