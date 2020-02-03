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Общество

ТРК "Губерния" взяла первое место национальной премии "Страна"

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ТРК "Губерния" начинает год с наград. В этот раз проект телерадиокомпании — фильм про "ВолгаФест" — занял первое место в национальной премии "Страна". Среди членов жюри были такие видные деятели ТВ и искусства, как президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев, телеведущий Леонид Млечин, режиссер Егор Кончаловский, Кирилл Набутов, Оксана Барковская и другие.

Фото: предоставлено ТРК "Губерния"

Победителей конкурса объявили 30 января в Москве. Награду за фильм "Город со смыслом. ВолгаФест" в номинации "Наша марка" получил директор телерадиокомпании Юрий Проничев.

В эту номинацию вошли работы о том, что было создано и разработано в России: фильмы о традиционных праздниках и обычаях, технике, искусстве, изобретениях и обо всем, чем может гордиться наша страна.

Как отметил директор ТРК "Губерния", быть в числе победителей конкурса — большая честь, поскольку продвигать на федеральном уровне проекты Самарской области — очень важная задача.

Напомним, фестиваль набережных "ВолгаФест" проводится в Самаре с 2015 года. За этот короткий срок мероприятие успело стать визитной карточкой областного центра. За все время проведения фестиваля его посетили свыше 250 тысяч гостей, а участниками стали творческие коллективы более чем 30 городов России и других стран.

Посмотреть фильм "Город со смыслом. ВолгаФест" можно на сайте sova.info.

Отметим, что это уже вторая победа в престижном конкурсе. В 2016 году фильм ТРК "Губерния" "Хроники пропавшего штурмовика" стал лауреатом премии в номинации "Дневник памяти".

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