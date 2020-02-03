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Суды Происшествия

Доцент и магистрант СНИУ предстанут перед судом за взятки

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Ленинского района Самары рассмотрит уголовное дело о предполагаемом взяточничестве в Самарском университете им. Королева. Обвинили в преступлениях доцента кафедры государственного и административного права юрфака Наталью Варфоломееву и экс-магистранта Размика Шушаняна.

"По версии следствия, в декабре 2018 г. Варфоломеева потребовала от студентки 37 тыс. руб. за проставление зачетов по теории и практике управления и муниципальному праву. Деньги от студентки Варфоломеевой передавал Шушанян", — рассказали правоохранители.

Задержание проводили сотрудники ФСБ сразу после передачи взяток. В результате в отношении доцента возбудили уголовное дело "Получение взятки", а в отношении магистранта — посредничество во взяточничестве.

"Уголовное дело начнет рассматривать Ирина Кузнецова 4 февраля", — сообщили в суде Ленинского района Самары.

Обоим обвиняемым грозит реальное лишение свободы.

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