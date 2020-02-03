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Суды Происшествия

Избиение мужчины в баре обернулось для самарца сроком в колонии

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре вынесли приговор 39-летнему местному жителю Андрею С., признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Промышленного района.

По данным надзорного ведомства, суд установил, что вечером 25 марта 2019 г. мужчина выпивал в баре "Безымянский" на ул. Физкультурной, 41 и поссорился с 60-летним Виктором П. Он бил оппонента по голове, причинив черепно-мозговую травму, повлекшую тяжкий вред.

Суд Промышленного района признал Андрея С. виновным и приговорил его к трем годам заключения в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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