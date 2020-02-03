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Преступления Происшествия

Главного областного госинспектора по маломерным судам подозревают в девяти взятках

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уголовное дело начальника отдела безопасности людей на водных объектах (главного госинспектора) ГУ МЧС России по Самарской области Анны Третьяковой разрослось. Теперь ее подозревают в девяти случаях получения взяток.

"По версии следствия, в большинстве случаев ей передавали по 8-9 тыс. руб. за положительные результаты при прохождении аттестации судоводителей и беспрепятственную сдачу экзамена на управление маломерными судами", — рассказала помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.

Дело возбудили по статье УК РФ "Мелкое взяточничество".

Напомним, по решению суда Третьякову отстранили от исполнения служебных обязанностей. Ее задержали при получении 24 тыс. руб. 18 сентября 2019 года.

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