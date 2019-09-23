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Преступления Происшествия

В Самаре раскрыли схему "облегченного" получения прав судоводителя

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники ОЭБ и ПК Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте раскрыли схему получения прав судоводителя без обучения, действовавшую в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе полицейского ведомства.

Как пояснили в транспортной полиции, первым их сотрудники задержали 36-летнего спасателя, который, действовал как посредник. По версии правоохранителей, ему дали деньги за "упрощенное" получение прав.

Затем полицейские задержали начальника отдела безопасности людей на водных объектах (главного госинспектора) ГУ МЧС России по Самарской области Анну Третьякову. Ей спасатель передал часть полученной сумы — 24 тыс. рублей. За эти деньги три человека должны были получить положительные результаты на аттестации и беспрепятственно сдать экзамен.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ ("Мелкое взяточничество").

"Решением суда Анна Третьякова отстранена от исполнения служебных обязанностей", — отметили в транспортной полиции.

Позже за выдачу фиктивных свидетельств о прохождении обучения задержали 41-летнего директора одной из школ судовождения Самарской области.

Сейчас сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте проводят мероприятия по установлению иных фактов противоправной деятельности.

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