Самарчанку будут судить за обман 84-летней пенсионерки

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительный акт в отношении 28-летней жительницы области по ч. 1 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, в конце декабря 2019 г. женщина, представившись соцработником, пришла в квартиру 84-летней самарчанки и рассказала, что принесла полагающийся пенсионерам новогодний подарок -1000 руб. и коробку конфет. Вместо денег злоумышленница дала пенсионерке билет "банка приколов" номиналом 5000 руб. и получила сдачу.