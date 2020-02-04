16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Борском районе пенсионер обвиняется в убийстве своей жены скалкой Главного областного госинспектора по маломерным судам подозревают в девяти взятках Фигурантам дела о "загрязнении нефти" продлили меры пресечения В Жигулевске в машине полицейского нашли 41 пакет с наркотиками Топ-менеджера РКЦ "Прогресс" подозревают в хищении 55 млн руб. при транспортировке ракет

Преступления Происшествия

Самарчанку будут судить за обман 84-летней пенсионерки

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительный акт в отношении 28-летней жительницы области по ч. 1 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, в конце декабря 2019 г. женщина, представившись соцработником, пришла в квартиру 84-летней самарчанки и рассказала, что принесла полагающийся пенсионерам новогодний подарок -1000 руб. и коробку конфет. Вместо денег злоумышленница дала пенсионерке билет "банка приколов" номиналом 5000 руб. и получила сдачу.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1