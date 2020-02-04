В Самаре открылся пункт оцифровки писем и фотографий участников Великой Отечественной войны

В Самаре при библиотеке Дома офицеров Самарского гарнизона открылся пункт оцифровки фотографий и фронтовых писем участников Великой Отечественной войны в рамках проекта "Дорога Памяти".

Пункты приема материалов героев-фронтовиков сейчас открываются по всей стране. После оцифровки документы будут переданы в мультимедийный музейный комплекс в Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации. Бесценные материалы появятся также в специальном разделе "Память народа" на сайте инициатора проекта Министерства обороны Российской Федерации.

В Самаре мероприятие стало логичным продолжением состоявшегося накануне выступления губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с ежегодным посланием к депутатскому корпусу и жителям региона, в котором была поддержана инициатива президента РФ Владимира Путина о создании Интернет-архива, где каждый сможет написать страницу о своей семье в годы войны, увидеть и почувствовать себя, свою семью частью великой страны, великого народа.

"Это будет подлинно народная летопись Победы, - отметил глава региона. - Идущая сегодня борьба за историческую память, по сути, является борьбой за будущее. Мы должны сохранить память о каждом дне войны, ведь он оплачен кровью и потом наших дедов. Сегодня задача сохранения нас как государства, как нации стоит перед нашим народом. И мы сможем твердо сказать: "Победа будет за нами, если будем так же настойчивы и едины, как наши деды и прадеды!"

Напомним, неделей раньше глава региона встречался с Общественной палатой Самарской области, где обсуждался план праздничных мероприятий в Год памяти и славы в честь 75-летия Великой Победы. Там родилось предложение - собрать подписи за присвоение Самаре звания "Город трудовой доблести". Единогласно было решено поддержать эту инициативу - Самара достойна этого звания, как никакой другой город.

Сегодня жителей Самарской области приглашают принять активное участие в патриотической акции "Дорога Памяти". Открывшийся пункт поможет стать участниками проекта и тем, кто не имеет навыков работы в Интернете и с цифровым оборудованием.

Среди них - Герой Советского Союза Владимир Иванович Чудайкин. Почетный гость решил оцифровать фото своих сослуживцев, как признался сам ветеран, прежде всего в назидание потомкам: "Мало пишут о том, какой ценой досталась нам Победа, я считаю. Нельзя забыть, сколько советских людей пострадало, хочу еще раз напомнить, что в этой войне погибло 28 млн человек. Такой войны не было на нашей планете раньше. Хорошо, что теперь вы это знаете! Знаете о том, что Красная Армия освободила пол-Европы: Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния… Конечно, война была очень давно. Но за то, что с тех пор подобных войн не было, мы должны благодарить тех, кто отдал за это свои жизни. И чтобы мировых войн не было и впредь, молодежь, будьте достойны старшего поколения!"

Жители Самарской области могут принять участие в патриотической акции на сайте Минобороны (портал "Память народа") или в пункте оцифровки писем и фотографий по адресу: г. Самара, ул. Шостаковича, 7. Библиотека Дома офицеров Самарского гарнизона работает ежедневно, кроме среды и субботы, с 11:00 до 19:00 без перерыва. Тел. (846) 332-27-52.