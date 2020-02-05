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Банк "Открытие" поможет зарегистрироваться на Югорский лыжный марафон

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Открыта регистрация участников на VIII Югорский лыжный марафон, генеральным партнером которого выступает банк "Открытие". Традиционно участники лыжной гонки, которая в этом году пройдет 11 апреля в Ханты-Мансийске в пойме реки Горная, будут соревноваться на трех дистанциях — 50 км, 25 км или 5 км свободным стилем. Для участия в марафоне участникам необходимо пройти регистрацию и внести регистрационный сбор.

Фото: предоставлено банком "Открытие"

Оплатить участие в марафоне можно в любом банкомате, в мобильном приложении или интернет-банке "Открытия" по заранее сформированным шаблонам. При ранней оплате стартового взноса действует система скидок: при оплате до 19 марта 2020 года взнос за участие на дистанции 50 км — 1 600 рублей, 25 км — 900 рублей, 5 км — 500 рублей; до 10 апреля — 50 км — 2 400 рублей, 25 км — 1 300 рублей, 5 км — 600 рублей. В день марафона стартовый взнос для участия на самой длинной дистанции, 50 км, составит 3100 рублей, 25 км — 1900 рублей, 5 км — 1300 рублей. От уплаты стартового взноса освобождаются дети до 12 лет включительно (родившиеся после 1 января 2008 года), сурдлимпийцы, паралимпийцы, а также ветераны войн, боевых действий и ветераны труда (при наличии удостоверения). Зарегистрироваться на марафон можно на сайте o-sport.org.

"Мы видим, что интерес к марафону растет каждый год, появляются участники из других регионов и стран. Очевидно, что для них удобнее всего пройти все процедуры и оплатить сбор в режиме online", — отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка "Открытие" Виталий Мосунов.

Югорский лыжный марафон с 2013 года проводится правительством ХМАО-Югры, АУ "ЮграМегаСпорт", Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры в партнерстве с банком "Открытие". Ежегодно на это яркое спортивное событие собираются несколько тысяч спортсменов и болельщиков со всей России и зарубежных стран. В 2019 году в Югорском лыжном марафоне приняли участие более 2,5 тысячи человек. По прогнозам организаторов, в этом году участие в забеге примут 3 тысячи лыжников.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

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