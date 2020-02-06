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Архитектура Культура

Четыре дома в Самаре и два в Сызрани стали объектами культурного наследия

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области шесть памятников архитектуры будут внесены в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. Соответствующий приказ врио руководителя областного УГООКН Владимира Филипенко опубликован на сайте правительства региона.

Согласно документу, статус ОКН получат:

  • "Дом муллы Мельзетдинова Зейниля Абедин Албибин", Самара, ул. Фрунзе, 29 (построен до 1874 г.);
  • "Дом Фокиных на Торговой улице", Самара, ул. Садовая, 226/Маяковского, 34-36б (построен в 1903-1915 гг.);
  • "Дом Фокиных на углу Садовой улицы", Самара, ул. Садовая, 226/Маяковского, 34-36 "АаА1А2" (построен в 1903-1915 гг.);
  • "Дом Малыгиных и Ливенштерн", Самара, ул. Арцыбушевская, 57а (построен в 1889-1915 гг.);
  • "Дом почетного гражданина П.Я.Соплякова", Сызрань, ул. Ульяновская, 20а (построен в 1909-1916 гг.);
  • Жилой дом, Сызрань, ул. Ульяновская, 64 (построен в начале ХХ века).

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