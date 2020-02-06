Задержан подозреваемый в убийстве тольяттинца Ильи Тягуна

В четверг, 6 февраля, задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 37-летнего тольяттинца Ильи Тягуна. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, 27 июня 2019 г., примерно в 20:00, у дома № 37 по ул. Калмыцкой в Центральном районе Тольятти было обнаружено тело Ильи Тягуна с огнестрельными ранениями.

По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве — ч. 1 ст. 105 УК РФ. Под подозрение вскоре попал местный житель Азиз Хидиров.

Момент преступления попал на видео. На записи видно, как двое мужчин: Илья Тягун и мужчина, похожий на Азиза Хидирова, разговаривают о чем-то и расстаются мирно. Могло показаться, что они даже пожали друг другу руки. Когда Тягун уходил, подозреваемый несколько раз выстрелил ему в спину.

После случившегося Хидиров скрылся и был объявлен в розыск.

6 февраля подозреваемого задержали. Сейчас его допрашивают. В ближайшее время мужчине изберут мера пресечения.

"Мотив и обстоятельства преступления устанавливают, — пояснили в региональном СУ СК. — Расследование уголовного дела продолжается".