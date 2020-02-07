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Преступления Происшествия

Подозреваемого в убийстве тольяттинца Ильи Тягуна отправили под стражу

ТОЛЬЯТТИ. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 7 февраля, 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве тольяттинца Ильи Тягуна, отправили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

Убийство было совершено 27 июня 2019 г. у дома № 37 по ул. Калмыцкой в Тольятти. 37-летнего Тягуна застрелили.

В связи с этим возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Под подозрение попал местный житель Азиз Хидиров. Его объявили в розыск. 6 февраля мужчину задержали в Тольятти.

По данным следователей, мотивом убийства была личная неприязнь к потерпевшему. Расследование уголовного дела продолжается.

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