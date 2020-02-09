Два человека погибли и еще трое пострадали в ДТП в Сызранском районе

В воскресенье, 9 февраля, в Сызранском районе два человека погибли в ДТП. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Днем на 903 км трассы М-5, в районе пос. Новые Озерки, лоб в лоб столкнулись две легковушки: Skoda и Volkswagen.

В аварии погибли водитель и пассажирка автомобиля Volkswagen. Тяжелые травмы получил ребенок, находившийся в салоне той же машины, его передали врачам "скорой" для госпитализации. Водитель и пассажир Skoda госпитализированы с серьезными травмами.

Спасателям пришлось разрезать машину гидравлическим инструментом, чтобы вытащить тела погибших.