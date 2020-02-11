Экс-адвокат осужден на 7 лет колонии за мошенничество с квартирами на 18 млн рублей

Бывший адвокат адвокатского кабинета № 214 Сергей Формазов признан виновным в нескольких эпизодах мошенничества в крупном и особо крупном размерах, в том числе, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение, группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщает региональное управление СУ СК, следствием и судом установлено, что Формазов, преследуя цель личного обогащения, незаконного отчуждал квартиры граждан на территории Новокуйбышевска и продавал их.

Напомним, в период с 2008 г. по 2011 г. Формазов, действуя самостоятельно или группой лиц по предварительному сговору с другими лицами, совершил в Новокуйбышевске серию мошенничеств с квартирами. Злоумышленник оформлял нотариальные доверенности на себя, формальных покупателей или других лиц, с целью реализации квартир. Получая деньги от продажи квартир, он не передавал их продавцам, а обращал в свою пользу.

Своими действиями обвиняемый причинил ущерб 18 потерпевшим на общую сумму более 18 млн рублей.

Приговором суда Формозову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.