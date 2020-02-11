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Суды Происшествия

ЕСПЧ присудил самарцу 10 тыс. евро

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Решением Европейского суда по правам человека государственная казна РФ должна выплатить жителю Самары Александру Круглову 9800 евро в качестве компенсации за незаконно проведенные обыски.

О нарушении его прав на тот момент адвокат Александр Круглов жаловался в ЕСПЧ еще в 2004 году. Решение же по делу "Круглов и другие против России" было вынесено только 4 февраля 2020 года.

За эти 15 лет в Страсбург поступило более полутора десятков аналогичных жалоб от российских адвокатов и общая сумма назначенных компенсаций по этому делу перевалила за 150 тысяч евро.

Как рассказал изданию Круглов, в 2003 г. его подозревали в клевете на судью и отправили в следственный изолятор. Тогда он обратился в ЕСПЧ, но помощи не получил. А в 2012 г. после многолетнего противостояния с местными правоохранителями он таки добился полного оправдания.

То, что его жалоба в европейский суд удовлетворена, он узнал из газет. Но на получение компенсации особо не рассчитывает, потому что готовящиеся поправки в российскую Конституцию могут сделать решение ЕСПЧ не обязательным для исполнения в России.

Отметим, что Круглов судится с полицией. 6 февраля в Октябрьском райсуде началось рассмотрение его административного иска к региональному ГУ МВД за незаконное возбуждение против него административного дела по обвинению в экстремизме.

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